Смородская рассказала, кого ей напоминает Баринов
19:00
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» назвала игрока, который ей сейчас больше всего нравится в составе московского клуба.
— В целом, состав очень ровный и сбалансированный. И мне нравится, с какими эмоциями люди выходят на поле. С каким настроем. Чувствуется командный дух. Никто не тянет одеяло на себя. Выделю в центре поля Диму Баринова, который начинал еще при мне. Он прямо молодого Гарика Денисова мне напоминает. Резкий, быстрый, агрессивный, с ударом. Я им горжусь, считаю своим воспитанником. (Витайлий Айрапетов)
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