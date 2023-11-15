Смородская подвела итоги первого круга чемпионата России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о результатах первого круга чемпионата России.

— Первый круг прошел для «Локомотива» неплохо. Могло быть хуже. Для «Зенита» тоже ничего страшного не произошло. «Краснодар» поздравляю с успехом. Но выиграть первый круг — не значит выиграть весь чемпионат.

Что касается «Спартака», пока там работает Абаскаль, ничего хорошего не будет, — цитирует Смородскую "РБ Спорт".

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».