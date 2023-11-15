Мостовой прокомментировал игру «Зенита» в первом круге чемпионата России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Концовка матча с «Краснодаром»? Обсудили этот момент, ребята из «Краснодара» сказали спасибо за то, что я не попал. Жаль, что не попал. Конечно, пересматривал момент. Наверное, надо было пробить на технику. Все конечно расстроились, что не получился такой маленький шедевр.

Необычное чувство — находиться на втором месте в таблице. Думаю, мы все исправим еще до зимней паузы. У нас большой опыт. У нас в плане психологии все хорошо», — заявил Мостовой.

Футболист также объяснил три поражения на старте чемпионата России.

«Три поражения на старте? Ушли лидеры: Малком, Далер Кузяев. Мы поменяли схему. Не было Вендела. Много факторов. Сейчас выровняли все, притерлись к новым схемам», — сказал Мостовой.