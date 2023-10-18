Смородская прокомментировала отстранение Соболева от тренировочного процесса с основой «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отстранение нападающего Александра Соболева от тренировочного процесса с основой «Спартака».

«От хорошей жизни такого игрока не отстраняют, произошло что-то серьезное. Но никто извне не знает ситуацию внутри, с моей стороны было бы глупостью комментировать это», — поделилась Смородская «РБ Спорт».

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).