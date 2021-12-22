Кавазашвили: «Промес и Соболев не достойны играть в основном составе «Спартака». Посмотрим, как проявит себя Николсон»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал последний трансфер красно-белых — ямайского форварда Шамара Николсона.

«Любой новенький в команде, в том числе и Николсон, вызывает сомнения, сможет ли он заиграть в «Спартаке», потому что там особый менталитет. По Кофрие же тоже были сомнения, но он выдержал дисциплину. Несмотря на то, что он грубый и жесткий футболист, он легко заменил Рассказова на его позиции. Посмотрим, что сделает Ваноли. Ему надо сейчас в срочном порядке подготовиться ко второму кругу, и тогда уже будет видно, как он себя поставит», —сказал Кавазашвили «СЭ».

Также Кавазашвили считает, что, помимо нападающего, «Спартак» нуждается в толковом ведущем полузащитнике, который сможет зацементировать команду и соединить защиту с нападением.

«Сегодня мы видим, что Соболев играет недостаточно агрессивно, как мы того хотим и как мы видели это первоначально, а Промес не тот, что был раньше, когда он творил чудеса. Сейчас он наполовину выступает, только имя одно осталось. Любое пополнение «Спартака», которое имеет за спиной хороший багаж выступлений за свои клубы, это уже хорошо. Не сказал бы, что сейчас Ларссон, Соболев и Промес достойны играть в основном составе. Посмотрим, как в этой ситуации проявит себя Николсон», — добавил Кавазашвили.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.