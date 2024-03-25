Смородская не видит рисков для проведения матчей 22-го тура РПЛ со зрителями

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» высказалась о возможных ограничениях посещаемости на матчах 22-го тура РПЛ в связи с терактом в подмосковном «Крокусе».

«На футболе всегда была очень сильная безопасность. Очень сложно пройти — много кордонов. Если это еще усилить, то можно проводить игры со зрителями. Для этого нужно, чтобы каждый выполнял свою работу. Особых рисков в ближайшем туре я не вижу», — сказала Смородская «СЭ».

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.