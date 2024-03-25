Тренер игроков «Краснодара»: «Физически Черников, Волков и Сперцян готовы к топ-лигам Европы»

Индивидуальный тренер игроков «Краснодара» Лукас Карвальо оценил возможные перспективы в Европе трех футболистов клуба — защитника Сергея Волкова, а также полузащитников Александра Черникова и Эдуарда Сперцяна.

«Волков очень быстрый. Может конкурировать со многими в физическом плане, он выносливый. У Черникова большие мускулы, он очень силен физически, хорош в защите. Сперцян тоже много тренируется и становится сильнее за счет увеличения мышечной массы. Физически Черников, Волков и Сперцян готовы к Испании, Италии, Англии, Германии. У них есть подходящая физика, плюс они молодые», — цитирует Карвальо Legalbet.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

31 марта «Краснодар» проведет выездной матч с «Локомотивом».