Ещенко считает, что решение по будущему Абаскаля нужно принимать по окончании сезона РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии «СЭ» высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Какой смысл? Что изменится? Команда такого класса может и без тренера выиграть. Не вижу никакого смысла. Я считаю, не нужно делать поспешных выводов, осталось 10 туров, полтора месяца и все закончится, а потом уже пусть принимают решения», — сказал Ещенко «СЭ».

После 20 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. 30 марта московский клуб проведет домашний матч с «Уралом». Начало — в 19.00 мск.

(Игорь Гурьев)