Смородская не считает Личку одним из лучших тренеров РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

«Я не считаю Личку одним из лучших тренеров в лиге. Задачи «Оренбурга» слишком скромные, чтобы оценивать работу их тренера наравне со специалистами из топ-клубов. Личка пока не заслужил того шума, который вокруг него сейчас есть. Возможно, он очень подходит «Оренбургу», но для топ-клубов он совершенно обычный тренер. Нужно заслужить такое внимание! Пока такого он не сделал», — приводит слова Смородской Sport24.

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков.

Контракт 45-летнего Марцела Лички с «Оренбургом» действует до лета 2024 года.