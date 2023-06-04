Тарасов заявил, что «Локомотиву» нужно укреплять защиту

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал позиции для усиления клуба к следующему сезону РПЛ.

«Я уже говорил, что «Локомотив» может в следующем сезоне бороться за самые высокие места в том числе за чемпионство. Если «Локо» решит свой вопрос с трансферной политикой летом, то ему по силам бороться за самые высокие места. Им нужно укреплять защиту. Два центральных защитника нужны точно, Магкеев сейчас травму получил. Плюс кого-то можно купить на фланги для конкуренции. А в атаке у «Локо» все хорошо», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

«Локомотив» занял 8-е место по итогам сезона РПЛ-2022/23, набрав 45 очков.