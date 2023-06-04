Гаджиев заявил, что «Ростов» прыгнул выше головы

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев подвел итоги сезона РПЛ.

«А кто вообще ожидал, что «Ростов» будет на втором месте такое количество времени? А не ожидали, потому что команда молодая. Разве можно сравнивать состав «Ростова» с конкурентами? Но южане выжали из себя все, и на протяжении длительного времени ребята демонстрировали отменную физическую готовность и самоотдачу. Они большой группой бежали вперед, играли все время в динамике. Но не выдержали физически. Но в любом случае эти ребята приобрели ценный опыт. В следующем сезоне они будут играть получше. А результат в этом чемпионате, безусловно, успешный. В конце команда немного не выдержала. Если бы там были более опытные ребята, они смогли бы ровнее закончить сезон», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» набрал 53 очка.