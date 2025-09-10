Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов занимается по индивидуальной программе

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов занимается по индивидуальной программе перед матчем 8-го тура РПЛ против «Ростова», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее пресс-служба армейцев сообщила, что Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России против Иордании (0:0).

Футболист вернулся в расположение ЦСКА. По результатам медобследования игрок пропустит около трех-четырех недель.