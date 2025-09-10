Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов занимается по индивидуальной программе
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов занимается по индивидуальной программе перед матчем 8-го тура РПЛ против «Ростова», передает корреспондент «СЭ» с места событий.
Ранее пресс-служба армейцев сообщила, что Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России против Иордании (0:0).
Футболист вернулся в расположение ЦСКА. По результатам медобследования игрок пропустит около трех-четырех недель.
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|Краснодар
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3
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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11
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|0-0
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|0
|0
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|0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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