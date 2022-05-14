Смолов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов, забивший гол в матче 29-го тура проив «Локомотива», вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ.

Для 32-летнего россиянина это 94-й мяч в лиге. Столько же у экс-форварда «Спартака» Романа Павлюченко.

Лидирует нападающий Зенита Артем Дзюба, у которого 148 голов в РПЛ. Второе занимает экс-форвард Зенита Александр Кержаков (133 гола).