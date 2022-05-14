«Локомотив» — «Динамо»: Захарян вывел бело-голубых вперед

«Динамо» вышло вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». На 34-й минуте красивым ударом гол забил Арсен Захарян. Счет стал 2:1.