Тарханов прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о вылете тульского «Арсенала» из РПЛ.

«Все эксперты говорят, что «Арсенал» самая слабая команда. Действительно, у них нет игровой идеи — соответственно они вылетели. По составу они также уступают многим командам. Уровень многих игроков не соответствует уровню РПЛ.

Не видел ни одной игры в этом сезоне, где у них была бы четкая командная игра в обороне, в атаке и в организации. Пропустили более 50 мячей — это очень много, чтобы остаться в РПЛ", — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

«Арсенал» проиграл «Уфе» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Таким образом, «Арсенал» остался на 16-м месте (23 очка) и лишил шансов остаться в чемпионате.