Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:37

Чанов: «Краснодар» — не двестипроцентный лидер, все может измениться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от турнирной интриги в чемпионате России.

«Краснодар» — не двестипроцентный лидер, все еще может измениться. Думаю, «Зенит» все же в очередной раз станет чемпионом. Все же уровень уверенности и исполнительское мастерство там выше. Пять очков разницы — это не очень много. Да, «Краснодар» побеждает вопреки, но не побеждает безоговорочно. На финише чемпионата я поставлю на «Зенит», я больше уверен в этом клубе. Впереди еще немалая дистанция, клубы даже не играли между собой», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков за 12 туров. «Зенит» идет на второй строчке с 26 очками после 13 матчей. «Крылья Советов» замыкают тройку лидеров (22; 13).

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005416946_chanov_krasnodar__ne_dvestiprocentnyiy_lider
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Абаскалю нечего сказать, а главное — сделать. Рабинер — о провале «Спартака» в Воронеже
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Смолов рассказал, о чем общался с президентом «Урала» Ивановым после матча
Смолов о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Меня это не удивляет. Но еще рано подводить итоги»
Бителло забивает впервые в РПЛ, Тюкавин — впервые с августа: «Динамо» победило «Урал»
ЦСКА — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Шунин о возвращении на поле после травмы: «Надеюсь, скоро»
Тарханов встал на защиту Соболева, который отказался общаться с прессой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов заявил, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Смолов видит позитив в предложении УЕФА допустить юношеские сборные России до международных турниров
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости