Чанов: «Краснодар» — не двестипроцентный лидер, все может измениться»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от турнирной интриги в чемпионате России.

«Краснодар» — не двестипроцентный лидер, все еще может измениться. Думаю, «Зенит» все же в очередной раз станет чемпионом. Все же уровень уверенности и исполнительское мастерство там выше. Пять очков разницы — это не очень много. Да, «Краснодар» побеждает вопреки, но не побеждает безоговорочно. На финише чемпионата я поставлю на «Зенит», я больше уверен в этом клубе. Впереди еще немалая дистанция, клубы даже не играли между собой», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков за 12 туров. «Зенит» идет на второй строчке с 26 очками после 13 матчей. «Крылья Советов» замыкают тройку лидеров (22; 13).