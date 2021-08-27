Новичок «Локомотива» Бека-Бека объяснил, почему он выбрал Россию

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека после матча шестого тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) рассказал, почему он принял предложение железнодорожников.

— Хорошо себя чувствую. Это была очень важная игра. Все-таки дерби. Я счастлив быть здесь. Сейчас мне нужно больше работать и готовиться к следующей игре.

— Почему ты выбрал «Локомотив»?

— Это хорошая команда, которая имеет возможность играть в европейских турнирах. «Локомотив» часто играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Для меня «Локомотив» — это хороший выбор, чтобы показать свои самые лучшие качества.

20-летний француз ранее выступал за «Кан».