Новичок «Локомотива» Бека-Бека объяснил, почему он выбрал Россию
22:14
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека после матча шестого тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1) рассказал, почему он принял предложение железнодорожников.
— Хорошо себя чувствую. Это была очень важная игра. Все-таки дерби. Я счастлив быть здесь. Сейчас мне нужно больше работать и готовиться к следующей игре.
— Почему ты выбрал «Локомотив»?
— Это хорошая команда, которая имеет возможность играть в европейских турнирах. «Локомотив» часто играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Для меня «Локомотив» — это хороший выбор, чтобы показать свои самые лучшие качества.
20-летний француз ранее выступал за «Кан».
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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