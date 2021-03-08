Лоськов: «Поле не позволяло играть в комбинационный футбол»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ (3:0). Специалист посетовал на проблемы с газоном стадиона в Туле.

«Думали, что поле будет хуже. Но оно все равно не позволяло играть в комбинационный футбол, — сказал Лоськов в эфире «Матч Премьер». — Во втором тайме упростили игру, команды шли вперед. Игра шла до гола. Замены усилили игру, тренерский штаб благодарен, что ребята относятся профессионально к своим обязанностям».