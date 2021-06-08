Агент Джорджевича — о расторжении контракта с «Локомотивом»: «Он — фантастический и бесплатный игрок»
14:57
Игорь Глушевич, агент черногорского нападающего Луки Джорджевича, прокомментировал «СЭ» расторжение контракта игрока с «Локомотивом».
«Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он — фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!», — сказал Глушевич «СЭ».
Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России-2019/20.
(Данил Алешин)
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