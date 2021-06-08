Бывший селекционер «Динамо» объяснил, почему «Зенит» не взял Захаряна в академию

Бывший главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин на Youtube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, почему «Зенит» не стал приобретать полузащитника Арсена Захаряна.

«Они посчитали, что он не подходит им по тем параметрам, которые они хотят видеть в футболисте. Видели на его месте другого игрока. Но в этом «Динамо» повезло. Мы оперативно это (приобрели игрока) сделали. Я тогда был в «Динамо» и сделал все, чтобы он оказался в клубе», — рассказал Голубин.

В 2017 году Захарян перешел в академию «Динамо». До этого футболист ездил на просмотр в «Зенит». В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе команды в возрасте 17 лет.

В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 13 матчах Тинькофф РПЛ.