Сметанин: «Орлову с высот Лахта-центра хорошо подсвечивают проблемы конкурентов «Зенита»
Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова, что у московского клуба нет коллектива и не поставлена игра.
«Геннадий Орлов в очередной раз высказался про «Динамо», и многие журналисты просят меня ответить. Честно — после высказывания о «бандите Карраскале» не очень хочется тратить на это свое время. Но если уж просите... Орлову с высот Лахта-центра, наверное, хорошо подсвечивают проблемы всех конкурентов «Зенита». А вот в своем глазу он бревна не замечает. Хотя футбольные люди прекрасно знают: трансфером Соболева в «Зените» заложили динамит и под команду, и особенно под болельщиков. Добавим к этому Клаудиньо и компанию немотивированных, вечно недовольных своими гигантскими зарплатами легионеров. В общем, проблем хватает, так что есть все основания считать, что юбилей «Зенита» может пройти не в соответствии с ожиданиями», — сказал Сметанин «СЭ».
Бывший голкипер «Динамо» также добавил, что сине-бело-голубым в этом сезоне трудно будет завоевать золото РПЛ.
«Уже стало очевидно, легкой прогулки у «Зенита» не будет, несмотря на яркий старт и диферамбы от журналистов. Петербуржцам откровенно повезло победить в игре с «Динамо». Потом отскочили в меньшинстве со «Спартаком». С трудом увезли даже ничью из Химок — в скандальном матче против команды, вышедшей из ФНЛ, да еще и ослабленной отсутствием «псевдобольного» Бакаева. Поэтому все только начинается. Я жду интересную гонку в РПЛ», — добавил Сметанин.
В нынешнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1