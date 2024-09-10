Metaratings: «Спартак» отдаст Мелешина в аренду в «Сочи»

«Сочи» арендует нападающего «Спартака» Павла Мелешина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, «барсы» и раньше интересовались 20-летним россиянином, но переход не одобрял главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Вторую половину сезона-2023/24 Мелешин провел в аренде в минском «Динамо», забив 2 гола в 15 матчах.

За «Спартак» форвард забил 4 мяча в 30 играх. В этом сезоне на его счету 5 игр за московский клуб.