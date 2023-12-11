Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей с «Факелом» (1:1) в рамках матча 18-го тура РПЛ.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» — судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном. Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится", — сказал Сметанин «СЭ».

В матчей 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.