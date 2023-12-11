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Искаков заявил, что не пойдет работать в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков заявил, что не пойдет работать в «Спартак».

«Приемлемо ли мне пойти работать в «Спартак»? Теперь уже нет. В «Зенит»? Не знаю. Хочется отдать долгие годы работы в ЦСКА, добиться хороших результатов здесь. А о чем-то другом не думать. Я говорил, что болел за «Спартак»? Это был романтический футбол детства, не могу отрицать. Для меня «Спартак» — это Черенков. Человек, который понимал футбол с закрытыми глазами. Вживую видел его только раз, на выставочном матче в Нальчике. Понимание игры — на уровне Платини и Зидана. Еще посчастливилось увидеть игру Егора Титова в ветеранском турнире в Дагомысе. Он уже много лет как закончил карьеру, но впечатление все равно произвел. Мечтал ли играть в «Спартаке»? Так я играл. В «Спартаке» из Нальчика! Возможность пробиться на уровень выше была, когда Ташуев посодействовал просмотру в «Крыльях Советов» Тарханова. Почти все сборы я провел с ними, но в последний момент не прошел просмотр. Все-таки в Самаре хватало людей на мое место, одним из конкурентов был Сергей Игнашевич. Выбор в пользу молодого и талантливого Сережи был очевиден», — приводит слова Искакова Sport24.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. ЦСКА — седьмой (28 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-603466-trener-tsska-iskakov-poyti-rabotat-v-spartak-teper-uzhe-nepriyemlemo-v-zenit-ne-znayu
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Мурат Искаков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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