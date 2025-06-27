Смертин объяснил, почему на его юбилее не было ни одного футболиста

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал, как отметил юбилей — 1 мая ему исполнилось 50 лет.

— Дома, в Загорянке, собрал человек тридцать — родных и самых близких друзей. Были музыканты, шутливые конкурсы... Этим и отличался юбилей от предыдущих дней рождения.

— Среди гостей был кто-то из футбольного мира?

— Нет. С натяжкой к ним можно отнести Лешу Голикова, моего друга. Когда-то он занимал должность менеджера в сборной России, а сейчас работает на телевидении и диктором на матчах «Торпедо». У Леши прекрасное чувство юмора, язык подвешен — ему и доверил на юбилее роль ведущего.

Ну а дружба с футболистами — ситуативная история. Вы общаетесь в клубе и сборной, но карьера заканчивается, разлетаетесь — и встречи становятся редкими, меньше точек соприкосновения... Это нормально. К тому же моя нынешняя жизнь с футболом почти не связана, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».