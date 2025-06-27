Смертин: «РПЛ хорошо идет под хард-рок»
Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал, что футбол теперь смотрит под музыку Led Zeppelin.
— Самый необычный подарок на юбилей?
— Пластинка Rolling Stones, выпущенная в СССР на фирме «Мелодия». Раритет. Сначала даже не понял, какие песни туда вошли. Названия-то переведены на русский. А я к английскому варианту привык.
Мне все дарили виниловые пластинки. Сам гостям эту идею закинул, чтобы не сильно их обременять. Они знают, что обожаю рок, вот и приносили Led Zeppelin, Deep Purple, Джими Хендрикса, Оззи Осборна. А сын вручил последний альбом AC/DC.
Еще в 1994-м, играя в «Заре», решил купить акустическую систему класса High End. На сборы мы всегда летали через Москву, и в музыкальном магазине на Старом Арбате я обнаружил то, что нужно. Два усилительных блока, процессор, гигантские колонки, деку. Акустика фирмы Thiel, «железо» — Meridian. Не новое, зато самое лучшее, что можно было найти тогда в России. Цена заоблачная — шесть с половиной тысяч долларов!
Зарплата и премиальные в «Заре» были небольшие. Копил ровно год, отказывая себе во всем. Каждый раз, приезжая в Москву, мчался на Арбат. Для прослушивания аппаратуры в магазине отвели отдельный уголок за драповыми шторами. Там я пропадал часами. Чувствовал себя как в фильме «Зимний вечер в Гаграх» герой Евстигнеева, присмотревший в комиссионке диван мечты.
Наконец приобрел. В Ленинске-Кузнецком эта аппаратура весом под 100 кг занимала полквартиры. Позже перевез в Москву. До сих пор все работает, звук потрясающий. Когда достроил дом, одну комнату превратил в музыкальную студию. Там есть вертушка, купленная в Англии лет пять назад, висит проектор. Футбол теперь смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата, ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается, — сказал Смертин «СЭ».
Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».
