Смелов переходит из «Динамо» в «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» Егор Смелов в ближайшие дни перейдет в «Пари НН».

20-летний полузащитник отправится в команду Алексея Шпилевского на правах аренды до конца сезона. У нижегородцев следующим летом будет право выкупа Смелова.

В текущем сезоне Смелов провел 5 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах и не отмечался результативными действиями.