Кузнецов считает, что при ужесточении лимита на легионеров в РПЛ ничего не поменяется

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

«Вспоминаю Советский Союз: играли без легионеров, какие-то результаты показывали. И чемпионат был конкурентноспособный. Тогда никто не говорил о деньгах, зарплатах, безумных трансферах. Да, сейчас говорят, что рядом с хорошими легионерами будут расти и молодые. А так они не будут расти? Думаю, и так будут. Росли, вдруг что-то поменялось и перестали. Это зависит от футболиста. Если он хочет, будет прогрессировать. Ужесточат, ослабят, ничего не поменяется», — сказал Кузнецов «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.