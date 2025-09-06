Корнаухов: «Любой искусственно созданный лимит, наверное, не двигает вперед многие вещи»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос «СЭ» о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

«Я не думаю, что качество российского чемпионата упадет. Любой искусственно созданный лимит, наверное, не двигает вперед многие вещи. Что-то менять иногда надо. Но если говорить только о лимите, то будем отталкиваться от 9 сентября, что скажут там. Думаю, много разных вариантов и сценариев может быть. Когда о чем-то договорятся, об этом можно будет рассуждать более конкретно», — сказал Корнаухов «СЭ».



На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.