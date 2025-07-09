РФС о ситуации с задержанием арбитра Головко: «Продолжаем взаимодействие со следственными органами»

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ответила на вопрос «СЭ» об участии РФС в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо».

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие-либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.