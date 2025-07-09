Полузащитник Васильев перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды

Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/26. Васильев будет выступать за «Сочи» под 87-м номером.

В сезоне-2024/25 на счету 21-летнего хавбека 12 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.