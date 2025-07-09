Футбол
9 июля, 15:32

Федорищев заявил, что «Чистый спорт» будет развиваться: «Правила в любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми»

Федорищев заявил, что «Чистый спорт» будет развиваться
Артем Бухаев
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии инициативы «Чистый спорт» на последние события в российском футболе.

— На ПМЭФ-2025 обсуждали с вами, что инициатива «Чистый спорт» повлияла на наш футбол. Видим и сейчас историю «Торпедо». Является ли это следствием инициативы?

— Мне неправильно давать оценку действиям правоохранительных органов, тем более не касающихся региона, где я работаю. Однако я точно знаю, что все, с кем мы общались, когда объявили инициативу — спортивные функционеры, губернаторы, подчеркивают одно — правила в нашем любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми.

Эти события подчеркивают, что если происходит несправедливость, то закон, единый для всех, расставляет все на места. Не могу сказать является ли это следствием, это не наша компетенция. Но движение «Чистый спорт» будет развиваться. В ноябре в Самаре состоится форум «Россия — спортивная держава», где будут представлены проработанные экспертами результаты, предложения, что мы можем сделать еще. На совете по спорту при президенте Российской Федерации представим подробный доклад по развитию детско-юношеского спорта и нашего движения.

9 июля стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матча 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов.

  • Александр Солодовников

    Какой Федорищев белый и пушистый....

    09.07.2025

  • Динамов

    Болтун и пустобрёх этот Федорищев - ни одного ареста!!! Хватит печатать его лживый бRед в СМИ.

    09.07.2025

  • Haiaxi

    Если это хрен говорит про "чистый спорт", что тогда в РПЛ делают Крылья с долгами судьям в несколько десятков милиионов рублей?

    09.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У нас с вами какие-то разные любимые футболы, господа

    09.07.2025

  • Loel1

    Люди вы просили "чистый " футбол без запаха газпрома,вы его н а примере Торпедо получили.

    09.07.2025

  • оппонент

    Декларации этого самарского болтуна схожи с лозунгами советских времён про строительство коммунизма,- все должны честно работать на благо поставленных партией целей. Однако энтузиастов было подавляющее меньшинство, да и смотрели на них обыватели косо.

    09.07.2025

  • Геннадий Хохлов

    это все равно что осиный рой палкой ворошить, они мед не делают, они его кушают! Все! Просто все без исключения! Какое на хрен Торпедо, это как козел отпущения,попали под увеличительное стекло или кто то сдал, не важно, все давно поняли, что тот футбол, который мы знали при СССР, его никогда уже не будет, а сейчас это бизнес, причем большого масштаба, где вы видели бизнес с чистыми руками?

    09.07.2025

  • Степочкин

    Вот уж действительно за кой такой хрен покупаются футболисты в Крылья Советов, а главное ведь еще и зарплаты сумашедшие?! Если это из бюджета самарской области, то почему бюджетники самарской области: врачи, учителя и т.д. не получают столько же как и футболисты? Это и есть "Читсый спорт"? Я не обвиняю никого, хоелось бы внятных разъяснений. 17 апреля 2025, 21:02 soccer.ru Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что имя стратегического партнера «Крыльев Советов» будет объявлено в мае. " В мае мы объявим стратегического партнера, который будет спонсировать команду «Крылья Советов». Команда до этого на 80-90% финансировалась из бюджета Самарской области."(с) Также губернатор сообщил, что правительство региона продолжит владеть 75% акций футбольного клуба Ну, и? Вопрос открыт. Почему бюдженики самарской области не получают столько же сколько и футболисты? Плохо работают?

    09.07.2025

    • РФС о ситуации с задержанием арбитра Головко: «Продолжаем взаимодействие со следственными органами»

    Булыкин — о финале КЧМ: «Любая команда может преподнести сюрпризы»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00 Кр. Советов – Оренбург - : -
    18.10 13:00 Пари НН – Акрон - : -
    18.10 15:15 Спартак – Ростов - : -
    18.10 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
    18.10 19:45 Локомотив – ЦСКА - : -
    19.10 14:30 Сочи – Зенит - : -
    19.10 17:00 Рубин – Балтика - : -
    19.10 19:30 Динамо – Ахмат - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев
    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский
    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

