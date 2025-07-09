Федорищев заявил, что «Чистый спорт» будет развиваться: «Правила в любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии инициативы «Чистый спорт» на последние события в российском футболе.

— На ПМЭФ-2025 обсуждали с вами, что инициатива «Чистый спорт» повлияла на наш футбол. Видим и сейчас историю «Торпедо». Является ли это следствием инициативы?

— Мне неправильно давать оценку действиям правоохранительных органов, тем более не касающихся региона, где я работаю. Однако я точно знаю, что все, с кем мы общались, когда объявили инициативу — спортивные функционеры, губернаторы, подчеркивают одно — правила в нашем любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми.

Эти события подчеркивают, что если происходит несправедливость, то закон, единый для всех, расставляет все на места. Не могу сказать является ли это следствием, это не наша компетенция. Но движение «Чистый спорт» будет развиваться. В ноябре в Самаре состоится форум «Россия — спортивная держава», где будут представлены проработанные экспертами результаты, предложения, что мы можем сделать еще. На совете по спорту при президенте Российской Федерации представим подробный доклад по развитию детско-юношеского спорта и нашего движения.

9 июля стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матча 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов.