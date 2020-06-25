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Слуцкий сообщил, что Гранат и Поярков работают в общей группе перед матчем с «Локомотивом»

25 июня 2020, 12:16
Николай Поярков. Фото ФК "Рубин".
Николай Поярков. Фото ФК "Рубин".
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом». Он отметил, что в общей группе работают защитники Владимир Гранат и Николай Поярков, которые пропустили предыдущий матч с «Уралом» (2:1).

«Подберезкин дисквалифицирован, поэтому будет как минимум одна перестановка, — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Что касается остальных футболистов, то на этой неделе полностью в общей группе работают Гранат и Поярков — те футболисты, которые не были готовы к матчу с «Уралом».

Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 27 июня и начнется в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tCSf8Hm2ouE

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