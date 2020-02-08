Слуцкий снова феерит в Instagram. И шутит над настольным футболом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал новые сториз в своем Instagram. 48-летний российский специалист показал подписчикам кадры с игры в разновидность настольного футбола, в который он сыграл вместе с футболистами казанцев.

Участники использовали лишь свои головы, которые были просунуты в дырки на «поле». Целью было дуть в шарик, чтобы забить его в ворота.

«Единственная игра, где у меня есть минимальные шансы», — написал в Instagram Слуцкий.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками после 19 игр.

Леонид Слуцкий. Фото instagram.com

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