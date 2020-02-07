«Самое странное тим-активити «Рубина». Слуцкий — в воротах
19:44
Игроки «Рубина», а также главный тренер Леонид Слуцкий на сборах в Турции сыграли в разновидность настольного футбол. Участники использовали лишь свои головы, которые были просунуты в дырки на «футбольном поле». Целью было дуть в шарик, чтобы забить его в ворота.
Отметим, что Слуцкий выступал в роли вратаря.
— Шел 23-й день сборов нашей команды, — отмечается в сообщении к видео с игрой. — Самое странное тим-активити объявляем открытым.
Самое странное тим-активити объявляем открытым??#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/gi3GGK6CAw— «Рубин» Казань (@fcrk) February 7, 2020
Шёл 23-й день сборов нашей команды ??? pic.twitter.com/e0AdeDBBp0— «Рубин» Казань (@fcrk) February 7, 2020
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