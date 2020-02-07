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«Самое странное тим-активити «Рубина». Слуцкий — в воротах

19:44
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин», twitter.com/fcrk
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин», twitter.com/fcrk
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Игроки «Рубина», а также главный тренер Леонид Слуцкий на сборах в Турции сыграли в разновидность настольного футбол. Участники использовали лишь свои головы, которые были просунуты в дырки на «футбольном поле». Целью было дуть в шарик, чтобы забить его в ворота.

Отметим, что Слуцкий выступал в роли вратаря.

— Шел 23-й день сборов нашей команды, — отмечается в сообщении к видео с игрой. — Самое странное тим-активити объявляем открытым.

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