Игроки «Рубина», а также главный тренер Леонид Слуцкий на сборах в Турции сыграли в разновидность настольного футбол. Участники использовали лишь свои головы, которые были просунуты в дырки на «футбольном поле». Целью было дуть в шарик, чтобы забить его в ворота.

Отметим, что Слуцкий выступал в роли вратаря.

— Шел 23-й день сборов нашей команды, — отмечается в сообщении к видео с игрой. — Самое странное тим-активити объявляем открытым.