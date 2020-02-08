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Слуцкий остановил Могилевца. «Воздушные бои» в «Рубине»

09:25
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Официальный Youtube-канал «Рубина» опубликовал новое видео с тренировочных сборов команды в турецком Белеке. Игроки и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким сыграли в футбол в шарах.

Участники облачились в специальные надувные сферы, похожие на зорбы, и в таком облачении стараются забить мяч в ворота соперника.

В одном из эпизодов полузащитник Павел Могилевец получил мяч и хотел нанести удар по воротам команды-соперника, но на его пути встал Слуцкий. Хавбек казанцев упал, игроки посмеялись.

Ранее главный тренер «Рубина» и футболисты сыграли в сыграли в разновидность настольного футбола.

«Самое странное тим-активити» от «Рубина». Слуцкий — в воротах

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