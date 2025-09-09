Источник: «Палмейрас» хочет купить Барко из «Спартака» этой зимой

«Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в зимнее трансферное окно, сообщает BolaVIP.

Как отмечает источник, красно-белые запрашивают около 17,2 миллионов евро за 26-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что к аргентинцу по-прежнему сохраняет интерес «Фламенго».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. На его счету 17 голов и 10 результативных передач в 44 матчах за московскую команду во всех турнирах. Контракт Барко с красно-белыми рассчитан до июня 2027-го.