Слуцкий считает, что смог бы работать тренером в условиях восьмидесятых

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире Instagram с гендиректором Академии тренерского мастерства Андреем Лексаковым считает, что смог бы работать с маленьким штабом, как это делали специалисты в восьмидесятые.

— Смогли ли вы работать в восьмидесятые, когда был один тренер и один, может, два помощника?

— Я — да. Я же работал в «Олимпии». Мы играли на КФК, один сезон во второй лиге. Я работал один, у меня не было тренера вратарей, не было тренера по физподготовке. Мой первый тренер по физподготовке появился в ФК «Москва», и то не на первый, а на третий год работы. Я еще застал времена, когда тренеры были широкопрофильные специалисты. В моей практике всегда были маленькие штабы.

Хотя в Англии у них был огромный медико-биологический блок. Это не совсем тренерство, но все, что касалось восстановления, лечения — это был огромный штаб.