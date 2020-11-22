Слуцкий: «Рубин» делает глупые ошибки в ключевые моменты"

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — о поражении от «Ростова» (0:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Бывают матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — Это было с «Химками», это было сегодня. Понятно, что есть кадровые потери, но это футбол — такое может случиться всегда. В конце концов, у нас на поле выходят люди, которые находятся в команде. К сожалению, мы совершаем ошибки в ключевые моменты, подчас необъяснимые, глупые и простые.

— «Рубин» ярко начал второй тайм, но гол «Ростова» как будто надломил команду. Проблема в ментальности?

— Нет, не думаю. Понятно, что мы были ограничены в атакующем потенциале, была задача пытаться выжимать из минимума эпизодов максимум, плюс предельно надежно сыграть в обороне. Я прекрасно понимал, что игра идет до гола в любую из сторон. К сожалению, уже второй матч подряд этот гол пропускаем мы.