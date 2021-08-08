Слуцкий рассказал о травме Деспотовича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии нападающего Джордже Деспотовича, который получил травму в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— Насколько серьезно повреждение Деспотовича?

— Пока нет информации, но судя по всему повреждение есть.

— Много мышечных травм на старте сезона. Вы довольны работой тренеров, отвечающих за восстановление?

— На таком поле попробуйте не получить травму! Когда оно едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь в плывущем поле. Они сейчас у нас все во льду сидят. Мы после каждой домашней игры получаем огромное количество этих повреждений. А еще когда ты играешь через два дня на третий... У нас же не было травм в предсезонную подготовку, у нас все было нормально. Потому что мы тренировались и играли на хороших качественных полях.

По информации «СЭ», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за травмы на 3-4 недели.