Слуцкий очень недоволен полем арены в Казани: «Мы били в колокола весь прошлый год. Они просто убили газон»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— Как и предполагалось, в таком графике у нас каждая игра очень тяжелая, и в первом тайме мы вроде бы владели преимуществом. Было несколько хороших фланговых атак, и ничего, на мой взгляд, не предвещало пропущенного мяча. Поэтому необязательный пропущенный мяч, травма ключевого игрока Деспотовича, вторая травма Зотова и замена в перерыве, поэтому, конечно, очень благодарен ребятам, что смогли вытащить такую тяжелую игру, которая складывалась сверхнеблагоприятно для нас. Ключевой момент, два в одном, это удаление Шелии и тут же гол с этого же штрафного Хакшабановича. Очень рады, что смогли дожать, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

— Вторая домашняя игра. На дворе август, а поле явно уже не в порядке. Есть ли нарекания по полю?

— Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь на «Ак Барс Арене» поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает. У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем, поле едет несмотря на август. Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома. Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у футболистов даже нет желания сюда приезжать и играть. Я уже обращаюсь даже не знаю к кому. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле... Мы же все знаем, у нас есть миллион доказательств всех этих мероприятий... Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. У нас хорошая команда, у нас много интересных молодых ярких игроков, мы, портя поле, просто-напросто ограничиваем уровень нашей команды. Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома.