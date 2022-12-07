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7 декабря, 23:08

Слуцкий рассказал, как Дзагоев автоматически победил в голосовании на самый низкий IQ в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Алан Дзагоева и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий вспомнил смешной случай с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Очень часто перед теоретическими занятиями я на огромном планшете, на котором веду теорию, писал какой-то вопрос. Ну и раз, написал вопрос: «У кого самый низкий IQ в команде?» И предложил варианты ответов. Дзагоев был в одном из вариантов ответа. Все заходят и голосуют. А я ставлю точечки. Когда зашел Дзагоев и сказал: «А что такое IQ?» — он автоматически выиграл приз. И больше этим вопросом мы не задавались», — сказал Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале «Шастун».

Слуцкий работал с Дзагоевым в ЦСКА, «Рубине» и сборной России.

По ходу нынешнего сезона хавбек заключил контракт с казанским клубом.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Он покинул клуб по собственному желанию 15 ноября этого года.

Источник: https://www.youtube.com/@shastoon.channel/videos
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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П
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Краснодар

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