Слуцкий рассказал, как Дзагоев автоматически победил в голосовании на самый низкий IQ в команде

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий вспомнил смешной случай с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Очень часто перед теоретическими занятиями я на огромном планшете, на котором веду теорию, писал какой-то вопрос. Ну и раз, написал вопрос: «У кого самый низкий IQ в команде?» И предложил варианты ответов. Дзагоев был в одном из вариантов ответа. Все заходят и голосуют. А я ставлю точечки. Когда зашел Дзагоев и сказал: «А что такое IQ?» — он автоматически выиграл приз. И больше этим вопросом мы не задавались», — сказал Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале «Шастун».

Слуцкий работал с Дзагоевым в ЦСКА, «Рубине» и сборной России.

По ходу нынешнего сезона хавбек заключил контракт с казанским клубом.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Он покинул клуб по собственному желанию 15 ноября этого года.