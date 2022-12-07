«РПЛ — друг котов». Российская премьер-лига отреагировала на вирусное видео с пресс-конференции сборной Бразилии

Российская премьер-лига в социальных сетях отреагировала на вирусное видео с пресс-конференции сборной Бразилии.

Прямо по ходу пресс-конференции на центральном столе оказался кот, который уселся перед нападающим сборной Бразилии Винисиусом. Тогда пресс-атташе бразильской сборной схватил животное и грубо скинул со стола.

Его поступок встретил неодобрение со стороны журналистов, а также критику в социальных сетях.

Российская премьер-лига в Telegram-канале выложила фотографии игроков российских клубов, которые держат на руках кошек.