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Слуцкий ответил на вопрос о двух матчах против «Спартака» за 10 дней

19:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил, как относится к тому, что его команде предстоит сыграть два матча против «Спартака» за короткий период.

— 14-го числа у вас игра со «Спартаком», а, спустя 10 дней, игра со «Спартаком» уже в РПЛ. Представляет ли для вас сложившаяся ситуация проблемой?

— Думаю, что нет. С одной стороны, это может быть проблема. С другой стороны, мы увидим соперника, поймем его. Думаю, такая же оценка будет и со стороны «Спартака». С одной стороны, они будут вынуждены раскрыть какие-то свои планы, расстановку и тактику. С другой стороны, они также увидят все то же самое и в исполнении соперника. Люди же как-то играют по два матча в еврокубках. Мне кажется, это несколько надуманная проблема. Ты все равно ничего спрятать не можешь. Если бы мы играли не со «Спартаком» на этом турнире, они бы также эти матчи посмотрели, как и мы их.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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