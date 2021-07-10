Слуцкого порадовало большое количество моментов в матче с «Химками»
19:55
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе команды над «Химками» (1:0) на товарищеском турнире.
— Всего один гол, а моментов много. Не напрягает маленькая результативность?
— Если бы результативность на контрольных матчах коррелировалась с матчами в сезоне, то, наверно, напрягала бы. А здесь, кроме как с уровнем мастерства, состояния игроков, какие-то корреляции вряд ли можно произвести. Меня больше радует тот факт, что большое количество моментов было создано.
В следующем матче товарищеского турнира «Рубин» сыграет 14 июля со «Спартаком».
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