Слуцкого порадовало большое количество моментов в матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе команды над «Химками» (1:0) на товарищеском турнире.

— Всего один гол, а моментов много. Не напрягает маленькая результативность?

— Если бы результативность на контрольных матчах коррелировалась с матчами в сезоне, то, наверно, напрягала бы. А здесь, кроме как с уровнем мастерства, состояния игроков, какие-то корреляции вряд ли можно произвести. Меня больше радует тот факт, что большое количество моментов было создано.

В следующем матче товарищеского турнира «Рубин» сыграет 14 июля со «Спартаком».