Слуцкий: «Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда у тебя выпадают большие блоки»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения в товарищеском матче от «Сочи» (1:3).
«Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда у тебя выпадают большие блоки — центральные защитники. У нас их всего 3 и все отсутствовали. Даже после большого количества замен не удавалось создавать достаточное количество замен.
Отсутствие всех центральных защитников осложнило нам игру», — заявил Слуцкий.
Отметим, что с начала второго тайма сочинцы играли в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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