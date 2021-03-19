Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Химок» (1:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Не начав играть, мы уже получили счет 0:2. Пытались переломить игру, забили гол, владели преимуществом. Были шансы для того, чтобы сравнивать счет. Но когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропускать контратаки.
Команда перегорела? Если бы кто-то сказал, по каким критериям перегорание можно вычислить, то я бы согласился, — сказал Слуцкий.
«Химки» с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 37 баллов и восьмая строчка.
(Владислав Зимагулов)
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