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Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок»

21:40
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Химок» (1:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— Не начав играть, мы уже получили счет 0:2. Пытались переломить игру, забили гол, владели преимуществом. Были шансы для того, чтобы сравнивать счет. Но когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропускать контратаки.

Команда перегорела? Если бы кто-то сказал, по каким критериям перегорание можно вычислить, то я бы согласился, — сказал Слуцкий.

«Химки» с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 37 баллов и восьмая строчка.

(Владислав Зимагулов)

Рубин — Химки

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