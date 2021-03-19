Леонид Слуцкий: «У нас нет коммуникации с арбитрами. Они злят людей»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Химок» (1:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ высказался о работе арбитров.
— Момент с пенальти «Химок» — соглашусь, что он был. Но перед этим был момент в штрафной с углового, когда сфолили на Старфельте, арбитр даже не посмотрел этот момент. У меня много вопросов возникает к судейству, как и у всех. Я не понимаю, почему они этот момент даже не посмотрели. Там сразу он был заигран. Я обратился к резервному, будет ли просмотр. Но было видно, что они его даже не смотрели. Его и в трансляции даже особо не повторяли. Но на нашей камере видно, что это был эпизод, заслуживающий рассмотрения.
Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой нет, то получил желтую карточку. Спрашивал я в максимально корректной форме, на мой взгляд. У нас нет коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас он бежит в ста метрах с протянутой желтой. А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе! — сказал Слуцкий.
«Химки» с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 37 баллов и восьмая строчка.
(Владислав Зимагулов)
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