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Слуцкий о новичке Тальби: «Есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче»

11:37
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем пятого тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (22 августа) рассказал о защитнике Монтассаре Тальби. Тунниский игрок перешел в казанский клуб 10 июля.

«Мы долго его вели, много наблюдали. Его состояние близко к оптимальному, и есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче. Но может и не успеет подготовиться: у него была скомканная подготовка, он не принял участия ни в одной официальной игре. Но он достаточно близок к появлению на поле».

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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