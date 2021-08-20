Сын Тихонова стал игроком «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с Михаилом Тихоновым, сыном бывшего хавбека «Спартака» Андрея Тихонова. Соглашение с 23-летним защитником рассчитано на год.

«Михаил — сын известного футболиста и тренера Андрея Тихонова. Занимался в академиях московского «Спартака» и «Краснодара». На взрослом уровне выступал за «Енисей», «Крылья Советов» и «Химки». В составе самарского клуба Тихонов завоевал путёвку в Российскую премьер-лигу, где дебютировал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне на счету полузащитника пять матчей за «Химки» в высшем отечественном дивизионе. За нашу команду футболист будет выступать под номером четыре. Добро пожаловать в Хабаровск, Миша!» — говорится в сообщении на официальном сайте хабаровского клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что Тихонов покинул «Химки». Он выступал за подмосковный клуб с 2019 года и провел восемь матчей.